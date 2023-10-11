Янчук отметил недостатки в технической подготовке Касаткиной

Заслуженный тренер России Виктор Янчук считает, что Дарье Касаткиной не хватает агрессии, чтобы стать одним из ведущих игроков Женской теннисной ассоциации (WTA).

«Ей не хватает активных ударов. Когда можно выиграть розыгрыш одним ударом, она будет делать три-четыре или больше. Над этим нужно работать, потому что именно этого ей не хватает, чтобы стать по-настоящему одним из ведущих игроков в мире», — цитирует Янчука ТАСС.

По его словам, Касаткина провела очень упорный матч первого круга турнира в Чжэнчжоу с Тимой Бабош из Венгрии. Янчук считает, что россиянка в нескольких розыгрышах могла «пробить довольно удобную свечу внутри корта, но вместо этого делала какие-то аккуратные удары».

«Как тренер, могу сказать о том, что это свидетельствует о недостатках технической подготовки», — заключил Янчук.

26-летняя теннисистка из России в матче первого круга нанесла поражение Бабош в двух сетах со счётом 6:1, 7:6. Игра продолжалась 1 час 59 минут.

Следующей соперницей Касаткиной станет Чжосюань Бай из Китая.

Призовой фонд турнира составляет $780 тыс.

Ранее сообщалось, что Элина Аванесян из-за травмы не смогла доиграть матч первого круга турнира в Гонконге.













