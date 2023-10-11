Янчук отметил недостатки в технической подготовке Касаткиной
«Ей не хватает активных ударов. Когда можно выиграть розыгрыш одним ударом, она будет делать три-четыре или больше. Над этим нужно работать, потому что именно этого ей не хватает, чтобы стать по-настоящему одним из ведущих игроков в мире», — цитирует Янчука ТАСС.
По его словам, Касаткина провела очень упорный матч первого круга турнира в Чжэнчжоу с Тимой Бабош из Венгрии. Янчук считает, что россиянка в нескольких розыгрышах могла «пробить довольно удобную свечу внутри корта, но вместо этого делала какие-то аккуратные удары».
«Как тренер, могу сказать о том, что это свидетельствует о недостатках технической подготовки», — заключил Янчук.
26-летняя теннисистка из России в матче первого круга нанесла поражение Бабош в двух сетах со счётом 6:1, 7:6. Игра продолжалась 1 час 59 минут.
Следующей соперницей Касаткиной станет Чжосюань Бай из Китая.
Призовой фонд турнира составляет $780 тыс.
Ранее сообщалось, что Элина Аванесян из-за травмы не смогла доиграть матч первого круга турнира в Гонконге.