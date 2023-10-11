Надаль сыграет на Australian Open в 2024 году

Директор Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) Крэйг Тайли сообщил, что испанский теннисист Рафаэль Надаль примет участие в турнире в 2024 году.

«Надаль вернётся в Мельбурн. Рафаэль отсутствовал в течение длительного времени, и я разговаривал с ним в последние дни. Он подтвердил, что сыграет в следующем году, и это взволновало нас всех. Это отличные новости», — приводит слова Тайли РИА Новости.

37-летний испанец перенёс артроскопию в районе подвздошно-поясничной мышцы. Последний раз теннисист выходил на корт в январе, когда из-за проблем с мышцами поясницы уступил во втором круге Australian Open. В октябре он вернулся к тренировкам на корте после операции.

Первый в сезоне турнир Большого шлема пройдёт с 14 по 28 января 2024 года.

Ранее Надаль заявил, что может завершить карьеру в 2024 году.