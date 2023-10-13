Ольховский назвал причины успешной игры Рублёва на турнире в Шанхае
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«Рублёв стал играть более чисто. В его действиях стало меньше брака. Сейчас Андрей восстановился после серии выбивших его из колеи перелётов между Америкой, Европой, Канадой и Китаем и выступает уверенно», — приводит слова Ольховского Vprognoze.ru.
Россиянин в полуфинальном матче победил Эмбера со счётом 6:2, 6:3. Игра продолжалась 1 час 30 минут.
За выход в финал Рублёв сыграет с болгарином Григором Димитровым.
Призовой фонд турнира составляет $8,8 млн.
Ранее Ольховский заявил, что Людмила Самсонова показала острую игру в полуфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Пекине с Еленой Рыбакиной из Казахстана.