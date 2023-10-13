Ольховский назвал причины успешной игры Рублёва на турнире в Шанхае

Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский высказался об игре российского теннисиста Андрея Рублёва.

«Рублёв стал играть более чисто. В его действиях стало меньше брака. Сейчас Андрей восстановился после серии выбивших его из колеи перелётов между Америкой, Европой, Канадой и Китаем и выступает уверенно», — приводит слова Ольховского Vprognoze.ru.

Россиянин в полуфинальном матче победил Эмбера со счётом 6:2, 6:3. Игра продолжалась 1 час 30 минут.

За выход в финал Рублёв сыграет с болгарином Григором Димитровым.

Призовой фонд турнира составляет $8,8 млн.

Ранее Ольховский заявил, что Людмила Самсонова показала острую игру в полуфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Пекине с Еленой Рыбакиной из Казахстана.