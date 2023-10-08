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Ольховский считает закономерной победу Самсоновой над Рыбакиной

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Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский заявил, что Людмила Самсонова показала острую игру в полуфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Пекине с Еленой Рыбакиной из Казахстана.

«Матч был довольно упорным, но Людмила играла хорошо, агрессивно и закономерно одержала эту победу. Когда Самсонова в хорошей форме, её хватает на весь турнир, она становится опасным соперником для любого игрока», — цитирует Ольховского ТАСС.

По его мнению, в последнее время Самсонова показывает хорошие результаты.

«Так что мы можем рассчитывать на хороший финальный матч», — добавил Ольховский.

Игра завершилась со счётом 7:6, 6:3 в пользу Самсоновой. Россиянка в финале встретится с полькой Игой Свёнтек.

Общий призовой фонд турнира превышает $8,1 млн.

Ранее сообщалось, что бабочка мешала Даниилу Медведеву исполнить подачу на «Мастерсе» в Шанхае.

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