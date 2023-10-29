Ольховский назвал ожидаемой победу Медведева над Циципасом

Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский дал понять, что для него не стала сюрпризом победа Даниила Медведева над греком Стефаносом Циципасом в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Вене.

«Даниил изначально был фаворитом в этом матче. Он играл очень уверенно, надёжно. Даня сделал ровно то, что требовалось для победы, правильно выходил к сетке, когда это нужно было, держал свою подачу, хорошо играл в защите и в нападении», — цитирует Ольховского ТАСС.

Россиянин одолел грека со счётом 6:4, 7:6 (8:6). Продолжительность встречи составила 1 час 45 минут.

В финале турнира Медведев встретится с Янником Синнером (Италия).

Призовой фонд турнира составляет около €2,4 млн.

Ранее сообщалось, что Медведев стал единоличным лидером по числу побед в сезоне.













