RT в Telegram
Подпишись

Ольховский назвал ожидаемой победу Медведева над Циципасом

Короткая ссылка
Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский дал понять, что для него не стала сюрпризом победа Даниила Медведева над греком Стефаносом Циципасом в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Вене.

«Даниил изначально был фаворитом в этом матче. Он играл очень уверенно, надёжно. Даня сделал ровно то, что требовалось для победы, правильно выходил к сетке, когда это нужно было, держал свою подачу, хорошо играл в защите и в нападении», — цитирует Ольховского ТАСС.

Россиянин одолел грека со счётом 6:4, 7:6 (8:6). Продолжительность встречи составила 1 час 45 минут.

В финале турнира Медведев встретится с Янником Синнером (Италия).

Призовой фонд турнира составляет около €2,4 млн.

Ранее сообщалось, что Медведев стал единоличным лидером по числу побед в сезоне.






Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить