Ольховский назвал ожидаемой победу Медведева над Циципасом
«Даниил изначально был фаворитом в этом матче. Он играл очень уверенно, надёжно. Даня сделал ровно то, что требовалось для победы, правильно выходил к сетке, когда это нужно было, держал свою подачу, хорошо играл в защите и в нападении», — цитирует Ольховского ТАСС.
Россиянин одолел грека со счётом 6:4, 7:6 (8:6). Продолжительность встречи составила 1 час 45 минут.
В финале турнира Медведев встретится с Янником Синнером (Италия).
Призовой фонд турнира составляет около €2,4 млн.
Ранее сообщалось, что Медведев стал единоличным лидером по числу побед в сезоне.