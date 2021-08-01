Короли супер-тай-брейков: Павлюченкова и Рублёв выиграли золото Олимпиады, Хачанов, Веснина и Карацев — серебро

Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублёв завоевали золотые медали в миксте на Олимпийских играх в Токио. В финале четвёртые сеяные на супер-тай-брейке взяли верх над соотечественниками Еленой Весниной и Асланом Карацевым. В свою очередь, Карен Хачанов уступил Александру Звереву в двух сетах и завоевал серебро в мужском одиночном разряде, а в женских парах первое место заняли чешки Барбора Крейчикова и Катерина Синякова.

Неуверенность Хачанова

В заключительный соревновательный день на олимпийском теннисном турнире состоялись три матча за золото. И последние два — финалы в миксте и мужском одиночном разряде — представляли особый интерес для отечественных болельщиков. В первом Анастасия Павлюченова и Андрей Рублёв сражались с Еленой Весниной и Асланом Карацевым, а во втором шанс вписать своё имя в историю имел Карен Хачанов. Причём его соперник хоть и представлял Германию, но также имел отношение к России. Александр Зверев родился в семье советских теннисистов и свободно говорит на русском языке.

В преддверии финала именно Зверев считался фаворитом. В рейтинге ATP он занимал пятое место — на 20 позиций выше Хачанова, имел гораздо больший опыт участия в решающих матчах (финал US Open, полуфиналы Открытого чемпионата Австралии и «Ролан Гаррос»), а также мог похвастаться победой над самим Новаком Джоковичем в полуфинале олимпийского турнира. Правда, в свете поражения серба от Пабло Карреньо-Бусты и сообщений о травме плеча эта строчка в резюме казалась уже не такой впечатляющей. Кроме того, в очном противостоянии Карен не только не уступал Александру (2:2), но и брал верх в двух последних встречах. Однако с момента успеха россиянина на «Мастерсе» в Монреале прошло почти два года.

И финал Олимпиады в Токио разительно отличался от встречи на канадских кортах. Если тогда россиянин не проиграл ни одного гейма на своей подаче, то в этот раз практически сразу позволил противнику сделать брейк. Уже в третьем гейме Зверев включил максимальные обороты, к чему Хачанов оказался не готов. Нет, он не ошибался, но не успевал за пятой ракеткой мира, пропуская одну атаку за другой. Если не считать эйсы, за первый сет Карен отметился лишь одним активно выигранным мячом — ничтожно мало в сравнении с девятью у Александра. А двукратная разница по числу невынужденных ошибок (4:8) стала лишь небольшой компенсацией.

При счёте 3:5 Хачанов во второй раз позволил Звереву сделать брейк, но поначалу это могло показаться оправданным. Шансов зацепиться в первой партии было крайне мало, поэтому и тратить лишние силы на возможную погоню вряд ли стоило. Но на деле всё оказалось гораздо хуже. Карен окончательно потерял нити игры и уступил пять геймов подряд на старте второго сета. В атаке по-прежнему ничего не получалось, а когда исчезла острота на подаче, всё стало совсем печально. При попадании первым мячом россиянин был сильнее лишь в 56% розыгрышей, а на приёме и вовсе был бессилен, взяв лишь четыре очка из возможных 20.

В определённый момент Хачанов даже стал искать помощи у находившихся на трибунах соотечественников, но ни президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев, ни наставник сборной страны Игорь Куницын не смогли помочь ему перевернуть ход финального матча. Карена хватило лишь на то, чтобы размочить счёт и не проиграть второй сет всухую. Россиянин уступил со счётом 3:6, 1:6 и стал серебряным призёром Игр в Токио.

«Зверев сыграл потрясающий матч. Он играл лучше. Я был готов, я тренировался. Думал, что подача может мне помочь, но она гуляла то туда, то сюда. Нечего больше сказать. Каждый матч — отдельная история. В Монреале я его обыграл 6:3, 6:3. Он здорово подавал, с начала до конца он провёл великолепный матч. Каждый матч может пойти по разному сценарию, в этом матче был лучше», — цитирует Хачанова «Чемпионат».

Стоит отметить, что Хачанов на пути к финалу провёл на токийских кортах на 20 геймов и 127 минут больше, нежели Зверев, что в том числе могло сказаться на его физическом состоянии в не самых простых условиях. Помимо прочего, по словам самого спортсмена, ему также помешали продемонстрировать свой лучший теннис крики протестующих возле арены. Хотя цифры и слова после матча уже не имеют никакого значения, особенно при столь невыдающейся игре после дня отдыха.

Второе поражение Весниной

В миксте же одна из главных интриг состояла в том, сможет ли Веснина прийти в себя после вчерашней неудачи в парном разряде и стать двукратной олимпийской чемпионкой. И предпосылки к этому были. Хотя бы на основании того, насколько уверенно Елена и Аслан двигались к финалу. По ходу турнира они не уступили ни сета, при этом успели выбить из борьбы первых сеяных Николя Маю и Кристину Младенович, а также огорчить звёздную полячку Игу Свёнтек и первую ракетку мира в одиночном разряде Джоковича. Павлюченкова и Рублёв, напротив, ни разу не обошлись без супер-тай-брейка и обычно долго раскачивались. В двух из трёх проведённых матчах они проигрывали первую партию, после чего были вынуждены догонять.

В этот раз Андрей и Анастасия вновь неровно начали встречу и позволили соперникам сделать брейк, но в кратчайшие сроки не только восстановили паритет, но и повели с комфортной разницей. Не обошлось без помощи Карацева, провалившего первый сет и записавшего на свой счёт львиную долю ошибок. Если брать в расчёт не только невынужденные, но и допущенные под давлением, то Елена и Аслан «превзошли» своих оппонентов более чем в два раза (27:12), и это при том, что по активно выигранным мячам разница была мизерной — 4:2. Павлюченкова и Рублёв подарком воспользовались и уверенно забрали партию.

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Второй сет получился нестандартным для микста. На двоих соперники заработали всего два брейк-пойнта, ни один из которых не реализовали. Возможно, причина во многом была в резком сокращении брака у Весниной и Карацева. Если в первом набралось 13 невынужденных ошибок, то во втором — лишь шесть. Всё это привело к тай-брейку, в котором Павлюченковой и Рублёву немного не хватило везения. В основном это касается Андрея, несколько раз пробившего в трос. В конце концов это даже заставило его разразиться гневной тирадой.

В итоге обладатель золота определялся в супер-тай-брейке, где большим опытом обладали Павлюченкова и Рублёв. Если они во всех трёх случаях оказывались сильнее противников, то Карацев вовсе не имел подобного опыта, а Веснина дважды уступила — пусть и в парном разряде. Тем не менее именно Елена и Аслан увереннее провели стартовый отрезок и повели со счётом 7:4. Но, как и накануне Весниной, ровно пройти всю дистанцию не получилось. Анастасия и Андрей перехватили инициативу и взяли пять следующих розыгрышей, благодаря чему заработали два матчбола.

Однако с ходу завершить финал в свою пользу не получилось. Веснина и Карацев отчаянно сопротивлялись и смогли не только трижды отыграться, но даже один раз вырваться вперёд. Но в ключевой момент Павлюченкова и Рублёв оказались немного стабильнее и удачливее, что и принесло им золото Олимпиады — 6:3, 6:7 (5:7), 13:11. Таким образом, Анастасия и Андрей фактически искупили свою вину за неудачи в одиночном разряде. Особенно последний, неустанно называвший себя лузером после каждого матча в миксте вплоть до финала.

В финале женского парного разряда особой борьбы не получилось. Белинда Бенчич не смогла завоевать две золотые медали Игр и вместе с Викторией Голубич уступила чешкам Барборе Крейчиковой и Катерине Синяковой. При этом борьба была лишь в первом сете, а во втором швейцарки окончательно посыпались и взяли лишь гейм — 5:7, 1:6.