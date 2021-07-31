Список всех медалистов восьмого дня Олимпиады в Токио

В восьмой день на летней Олимпиаде, которая проходит в Токио, был разыгран 21 комплект медалей в 13 видах спорта.

Reuters

Список обладателей олимпийских медалей по итогам соревновательного дня. Фехтование. Сабля, командный турнир, женщины. 1. Россия (Софья Великая, София Позднякова, Ольга Никитина). 2. Франция. 3. Южная Корея. Пулевая стрельба. Женщины. Винтовка, три положения, 50 м. 1. Нина Кристен (Швейцария). 2. Юлия Зыкова (Россия). 3. Юлия Каримова (Россия). Триатлон. Смешанная эстафета. 1. Великобритания. 2. США. 3. Франция. Плавание. 100 м, баттерфляй, мужчины. 1. Калеб Дрессел (США). 2. Криштоф Милак (Венгрия). 3. Ной Понти (Швейцария). 200 м, спина, женщины. 1. Кейли Маккиоун (Австралия). 2. Кайли Масс (Канада). 3. Эмили Сибом (Австралия). 800 м, вольный стиль, женщины. 1. Кэтлин Ледеки (США). 2. Ариарне Титмус (Австралия). 3. Симона Квадарелла (Италия). Смешанная эстафета 4 x 100 м, комплекс. 1. Великобритания. 2. Китай. 3. Австралия. Стендовая стрельба. Трап, команды, микст. 1. Испания. 2. Сан-Марино. 3. США. Бокс. До 57 кг, женщины. 3. Ирма Теста (Италия). 3. Кэррисс Артингстолл (Великобритания). Парусный спорт. Виндсёрфинг, RS:X, женщины. 1. Лу Юньсю (Китай). 2. Шарлин Пикон (Франция). 3. Эмма Уилсон (Великобритания). Виндсёрфинг, RS:X, мужчины. 1. Киран Бадло (Нидерланды). 2. Тома Гойяр (Франция). 3. Би Кунь (Китай). Прыжки на батуте. Мужчины. 1. Иван Литвинович (Беларусь). 2. Дон Дон (Китай). 3. Дилан Шмидт (Новая Зеландия). Стрельба из лука. Мужчины. 1. Мете Газоз (Турция). 2. Мауро Несполи (Италия). 3. Такахару Фурукава (Япония). Тяжёлая атлетика. До 81 кг, мужчины. 1. Люй Сяоцзюнь (Китай). 2. Закариас Боннат Мишель (Доминиканская Республика). 3. Антонино Пиццолато (Италия). До 96 кг, мужчины. 1. Фарес Ибрахим Эльбах (Катар). 2. Кейдомар Вальенилья (Венесуэла). 3. Антон Плесной (Грузия). Регби-7. Женщины. 1. Новая Зеландия. 2. Франция. 3. Фиджи. Дзюдо. Смешанный командный турнир. 1. Франция. 2. Япония. 3. Израиль. 3. Германия. Теннис. Женщины. 1. Белинда Бенчич (Швейцария). 2. Маркета Вондроушова (Чехия). 3. Элина Свитолина (Украина). Мужчины. 3. Пабло Карреньо-Буста (Испания). Пары, женщины. 3. Лаура Пигосси — Луиза Стефани (Бразилия). Микст. 3. Эшли Барти — Джон Пирс (Австралия). Лёгкая атлетика. Диск, мужчины. 1. Даниэль Столь (Швеция). 2. Симон Петтерссон (Швеция). 3. Лукас Вайссхайдингер (Австрия). 4 x 400 м, микст. 1. Польша. 2. Доминиканская Республика. 3. США. 100 м, женщины. 1. Элейн Томпсон (Ямайка). 2. Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (Ямайка). 3. Шэрика Джексон (Ямайка). Бадминтон. 1. Ван Чи-Линь — Ли Янь (Китайский Тайбэй). 2. Ли Цзюньхуэй — Лю Юйчэнь (Китай). 3. Аарон Чиа — Со Вуи Ик (Малайзия). Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа. Ранее сообщалось, что сборная России завоевала три медали в восьмой день Олимпиады в Токио.