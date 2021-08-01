Поздняков назвал поводом для гордости, отсутствие среди россиян случаев инфицирования коронавирусом на ОИ

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Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил об отсутствии случаев инфицирования коронавирусной инфекцией в составе сборной России на летних Олимпийских играх в Токио.
Поздняков назвал поводом для гордости, отсутствие среди россиян случаев инфицирования коронавирусом на ОИ
  • РИА Новости

«В настоящий момент мы пересекли экватор Олимпиады в Токио. Первый и самый главный итог — то, что в составе команды России нет ни одного инфицированного ковидом. Для нас это особый предмет для гордости, в графе «положительно» у тестированных значится ноль, для нас это положительный результат. Это значит, что вся наша делегация, все наши спортсмены продолжают участие в Олимпиаде», — приводит слова Позднякова ТАСС.

По состоянию на 1 августа среди лиц, задействованных в проведении Игр было выявлено 264 случая инфицирования коронавирусом.

Ранее сообщалось, что на ОИ в Токио зафиксировано 18 новых случаев коронавируса.

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