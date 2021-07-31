Упущенные возможности: Веснина и Кудерметова проиграли матч за бронзу на Играх в Токио с четырёх матчболов

Елена Веснина и Вероника Кудерметова не смогли завоевать бронзовые медали в парном разряде на Олимпиаде в Токио. Российские теннисистки не реализовали четыре матчбола и сенсационно уступили бразильянкам Лауре Пигосси и Луизе Стефани. Без наград Игр в третий раз подряд остался Новак Джокович. В одиночке он уступил Пабло Карреньо-Бусте, а впоследствии отказался от выступления в миксте из-за травмы. В свою очередь, в финале женского турнира Белинда Бенчич победила Маркета Вондроушову, а Элина Свитолина стала третьей.

Предпоследний соревновательный день Олимпиады в теннисе фактически был посвящён поединкам за третьи места. И в одном из них за бронзу в миксте боролись россиянки Елена Веснина и Вероника Кудерметова. Противостояли им Лаура Пигосси и Луиза Стефани, ставшие одной из главных сенсаций соревнований. В одиночном разряде бразильянки занимают лишь 326-е и 802-е места в рейтинге WTA соответственно, да и в парном не особо блещут (23-е и 188-е). Однако это не помешало им добраться до полуфинала, по пути обыграв две сеяные пары, а также оставив без надежд на награды несколько индивидуальных сильных спортсменок — Каролину Плишкову из Чехии и Белинду Бенчич из Швейцарии.

Однако в дебюте матча могло сложиться впечатление, что «магия» бразильянок сошла на нет. Россиянки быстро сделали брейк и повели с разницей в три гейма. Пигосси и Стефани явно чувствовали себя не в своей тарелке и хоть более чем стабильно попадали первым мячом (68%), дивидендов из этого извлечь не могли. Забегая вперёд, в первом сете Веснина и Кудерметова взяли почти половину розыгрышей на приёме, а первую подачу оппоненток и вовсе на заметили, выиграв на ней 15 из 28 очков.

Да, в середине партии определённо наметился перелом. Пигосси и Стефани пришли в себя, вследствие чего почти каждый гейм превращался в триллер. Мало того, бразильянки даже сделали обратный брейк и восстановили паритет, но в решающий момент класс Весниной и Кудерметовой всё же сказался. Пусть и со второй попытки, но и они вновь смогли преуспеть на приёме и забрать первый сет с минимальной разницей.

Казалось, неудачная попытка погони может морально надломить латиноамериканский дуэт, но всё получилось с точностью до наоборот. Пигосси и Стефани провели практически идеальный сет и позволили соперницам заработать лишь один брейк-пойнт — мизер для парного тенниса и крайне мало, в сравнении с предыдущей партией (семь). Веснина и Кудерметова оказали достойное сопротивления на приёме лишь во втором гейме, когда отчаянно пытались реабилитироваться за упущенную подачу, но впоследствии совсем сникли. Как итог, всего 30% розыгрышей на приёме остались за россиянками, что вкупе с «преимуществом» по невынужденным ошибкам (9:6) помешало им в кратчайшие сроки завоевать медаль.

То, что творилось в супер тай-брейке крайне сложно объяснить с логической точки зрения. После фиаско во второй партии Веснина и Кудерметова ненадолго покинули стадион, чтобы привести себя в порядок, а когда вернулись, принялись громить оппоненток, причем попытки бразильянок оказывать давление исключительно на Веронику не имели успеха. Семь из девяти розыгрышей остались за россиянками, что практически не оставило сомнений в их успехе. Лауре и Луизе всё же удалось немного воспрянуть духом, но первый матчбол они встретили, уступая 5:9.

Внезапно отечественный дуэт стал допускать одну ошибку за другой. Кудерметова несвоевременно переводила по линии, позволяя оппонентке беспрепятственно вбивать мяч в корт, а опытнейшая Веснина явно нервничала и не только несколько раз пробила в аут, но и задрожала на подаче. В результате, шесть следующих очков, а вместе с ними и бронза утекли к Пигосси и Стефани — 4:6, 6:4, 11:9.

«Бразильянки по ходу всего турнира проигрывали крупно, а потом завязывали суету, кутерьму. Когда нет такого уровня игры, можешь только беготнёй и суетой сбить игру. Своим духом, настроем — у них это получалось. Делали всё, что могли. Мы были мощнее: удары, подачи. Всё было хорошо, всё было в нашу сторону. Но на матчболах мячи у них залетали магнитом в корт, а наши вылетали в ауты. Просто не сложилось, не пошло. Это не трагедия, но это больно. Всякое бывает, это спорт. Обидно. Надо доставать силы на завтра. Знаю, что надо делать. Есть опыт, желание и хороший напарник», — цитирует Веснину «Чемпионат».

Однако главным неудачником дня стали не российские девушки, а Новак Джокович. Накануне серб сенсационно проиграл в полуфинале как одиночного разряда, так и микста, потеряв шансы на завоевание «Золотого шлема» — четырёх мейджоров и Олимпиады. Однако на этом неудачная серия первой ракетки планеты не закончилась. В матче за бронзу он упорно сражался, но всё-таки повторил судьбу Даниила Медведева и был бит Пабло Карреньо-Бустой.

На Олимпиаде испанец продемонстрировал невероятно высокий для самого себя уровень тенниса, чем даже вывел из себя Медведева. Тогда россиянин не сдержался, и в конце встречи в сердцах выкрикнул, что ранее тот никогда в жизни так не играл. Подобное впору был произнести и Джоковичу. Карреньо-Буста был великолепен на собственной подаче и не позволил сопернику реализовать ни один из восьми брейк-пойнтов. В этом ему помог как высокий процент попадания первым мячом (70%), так и семь эйсов. Примечательно, что четыре из них пришлись на заключительный, третий сет — как никогда вовремя.

Нельзя сказать, что Джокович смотрелся невыразительно, но временами казался немного растерянным. Его фирменная защита на задней линии не всегда работала, подтверждением чему являются сразу 32 активно выигранных мяча испанца (против 18 у Новака). Да, иногда его фирменные попадания в линию всё же приходили на помощь, но слишком редко. В концовке Новак продемонстрировал характер и даже отыграл четыре матчбола (ещё один он не позволил реализовать на тай-брейке второго сета), но Карреньо-Буста был мотивированнее, активнее и стабильнее, что и принесло ему заслуженную победу — 6:4, 6:7 (6:8), 6:3.

После провала в одиночке, у Джоковича всё же оставался шанс забрать медаль Олимпиады в Токио — в миксте. В паре с Ниной Стоянович им предстояло не самое простое испытание австралийским дуэтом Эшли Барти — Джон Пирс, но встрече не суждено было состояться. Новак отказался от выступления, сославшись на травму левого плеча и третьи Игры подряд остался за пределами пьедестала.

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Таким образом, завершать программу соревновательного дня выпала честь представительницам женского одиночного разряда, где распределялись все награды. Первой состоялась встреча за третье место, в которой бились две спортсменки с постсоветского пространства. Елена Рыбакина практически идеально провела первый сет и отдала Елене Свитолиной лишь один гейм, но впоследствии украинка смогла навязать представительнице Казахстана свой теннис. Та не выдержала и стала допускать уйму неточностей, собственноручно отдавая сопернице один розыгрыш за другим. Во второй партии соотношение активно выигранных мячей к невынужденным ошибкам составило 19:25, а в третьем — 17:20.

Рыбакиной должно быть особенно обидно, ведь она вела с брейком как во втором, так и третьем сетах, но оба раза упускала преимущество. Сначала это привело к тай-брейку, где она уступила с минимальным счётом, а затем и вовсе к пяти проигранным геймам подряд и феноменальному камбэку Свитолиной. Украинка реабилитировалась за очное поражение на турнире в Истборне и завоевала бронзу Игр — 1:6, 7:6 (7:5), 6:4.

Финал также получился непредсказуемым и по-своему драматичным. В общей сложности Белинда Бенчич и Маркета Вондроушова заработали 28 брейк-пойнтов, причём значительно больше в этом преуспела чешка (18). Проблема в том, что реализовала она столько же, сколько и швейцарка — шесть, и более равномерно распределила их по партиям. И если во втором сете этого оказалось достаточно для победы, то в первом и третьем — нет.

Вплоть до концовки заключительной партии теннисистки по два раза вели с брейком, но быстро восстанавливали паритет. Сначала удалось отыграться Бенчич, а затем и Вондроушовой. И это при том, что Маркета смотрелась не лучшим образом. При попадании вторым мячом он взяла всего два очка из 113, а также допустила в три раза больше невынужденных ошибок, чем соперница (18). Некоторые теннисистки не могут позволить себе столько даже за два сета. Неудивительно, что всё это привело к семи упущенным шансам реализовать брейк, трём проигранным геймам и поражению в матче. Обидчица Анастасии Павлюченковой оказалась сильнее — 7:5, 2:6, 6:2.