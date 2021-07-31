Поздняков: приятно, что дочь вступила в гонку со мной по медалям ОИ

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков отреагировал на победу российской сборной в финале женского командного турнира по фехтованию на саблях на летних Олимпийских играх в Токио.

«Приятно, что дочь вступила в гонку со мной по медалям Олимпийских игр. У меня ещё есть гандикап, но он быстро тает. Получился хороший зрелищный финал с камбэками. Хочу поздравить саблисток и тренером», — сказал Поздняков.

В финале командного турнира сборная России в составе Софьи Великой, Софии Поздняковой и Ольги Никитиной одержала победу над национальной командой Франции с общим счётом 45:41.

Ранее сообщалось, что Мамедов рассказал о плохом самочувствии Великой в финале командных соревнований на ОИ.