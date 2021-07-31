Поздняков: приятно, что дочь вступила в гонку со мной по медалям ОИ
- Reuters
«Приятно, что дочь вступила в гонку со мной по медалям Олимпийских игр. У меня ещё есть гандикап, но он быстро тает. Получился хороший зрелищный финал с камбэками. Хочу поздравить саблисток и тренером», — сказал Поздняков.
В финале командного турнира сборная России в составе Софьи Великой, Софии Поздняковой и Ольги Никитиной одержала победу над национальной командой Франции с общим счётом 45:41.
Ранее сообщалось, что Мамедов рассказал о плохом самочувствии Великой в финале командных соревнований на ОИ.