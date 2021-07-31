Никитина: очень трудно было себя заставить нанести последний удар

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Российская саблистка Ольга Никитина рассказала, какой момент был самым сложным в финале командных соревнований на Олимпийских играх, которые проходят в Токио.
Никитина: очень трудно было себя заставить нанести последний удар
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«Меня все поддерживали, девочки и тренеры. Я старалась не обращать внимание на счёт и вспоминать, что говорил наш тренер. Он просил не торопиться, а работать ногами и быть посмелее, не жалеть их. Самый сложный момент? Решающий поединок, когда у меня стало 44 укола. В этот момент я вспоминала слова Яны Егорян после матча пять лет назад. Она говорила: «Вот эта секунда — и всё, ты чемпионка». Очень трудно было себя заставить нанести последний удар. Секунда прошла — эмоции невероятные, на меня налетели девочки с поздравлениями, их объятия — и вот уже стою в смешанной зоне. Я безумно счастлива за девочек и за всех, кто с нами сегодня был», — цитирует Никитину Sport24.

В матче за золотые медали команда России в составе Никитиной, Софьи Великой, Софии Поздняковой и Светланы Шевелевой одержала победу над Францией со счётом 45:41.

Ранее Поздняков признался, что ему приятно, что дочь вступила в гонку с ним по медалям ОИ.

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