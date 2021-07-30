В восьмой день ОИ в Токио будет разыгран 21 комплект медалей

31 июля на летних Олимпийских играх в Токио будет разыгран 21 комплект наград.

Reuters

Награды будут разыграны в следующих видах спорта. Триатлон. Смешанная эстафета (01:30 мск). Волейбол. Женщины. Группа B. США — Россия (05:05 мск). Плавание. Мужчины. Баттерфляй, 100 м (04:30 мск). Женщины. Баттерфляй, 100 м (04:37 мск). Вольный стиль, 800 м (04:46 мск). Смешанная комбинированная эстафета 4 х 100 м (05:43 мск). Парусный спорт. Женщины (08:33 мск). Мужчины (09:33 мск). Теннис. Мужчины. Одиночный разряд. Матч за третье место. Женщины. Одиночный разряд. Матч за третье место и финал. Парный разряд. Микст. Матч за третье место. Прыжки на батуте. Мужчины (07:00 мск). Стендовая стрельба. Смешанные команды. Трап (07:30 мск). Гандбол. Женщины. Группа B. Россия — Франция (08:15 мск). Стрельба из лука. Мужчины. Личный турнир (10:30 мск). Матч за третье место. Финал (10:45 мск). Тяжёлая атлетика. Мужчины. До 81 кг (09:50 мск). Стрельба пулевая. Женщины. Винтовка из трёх положений, 50 м (10:00 мск). Дзюдо. Смешанные команды. Матч за третье место. Финал (11:00 мск). Регби-7. Женщины. Матч за третье место. Финал (11:30, 12:00 мск). Бадминтон. Мужчины. Парный разряд. Матч за третье место. Финал (12:00 мск). Фехтование. Женщины. Сабля. Командный турнир. Матч за третье место. Финал (12:30, 13:30 мск). Лёгкая атлетика. Мужчины. Диск (14:15 мск). Смешанная эстафета (15:35 мск). Женщины. 100 м (15:50 мск). Тяжёлая атлетика. Мужчины. До 96 кг (13:50 мск). Ранее сообщалось, что Россия сохранила четвёртое место в командном зачёте после седьмого дня ОИ в Токио.