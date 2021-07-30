В восьмой день ОИ в Токио будет разыгран 21 комплект медалей
- Reuters
Награды будут разыграны в следующих видах спорта.
Триатлон.
Смешанная эстафета (01:30 мск).
Волейбол.
Женщины. Группа B. США — Россия (05:05 мск).
Плавание.
Мужчины. Баттерфляй, 100 м (04:30 мск).
Женщины. Баттерфляй, 100 м (04:37 мск).
Вольный стиль, 800 м (04:46 мск).
Смешанная комбинированная эстафета 4 х 100 м (05:43 мск).
Парусный спорт.
Женщины (08:33 мск).
Мужчины (09:33 мск).
Теннис.
Мужчины. Одиночный разряд. Матч за третье место.
Женщины. Одиночный разряд. Матч за третье место и финал.
Парный разряд. Микст. Матч за третье место.
Прыжки на батуте.
Мужчины (07:00 мск).
Стендовая стрельба.
Смешанные команды. Трап (07:30 мск).
Гандбол.
Женщины. Группа B. Россия — Франция (08:15 мск).
Стрельба из лука.
Мужчины. Личный турнир (10:30 мск).
Матч за третье место. Финал (10:45 мск).
Тяжёлая атлетика.
Мужчины. До 81 кг (09:50 мск).
Стрельба пулевая.
Женщины. Винтовка из трёх положений, 50 м (10:00 мск).
Дзюдо.
Смешанные команды. Матч за третье место. Финал (11:00 мск).
Регби-7.
Женщины. Матч за третье место. Финал (11:30, 12:00 мск).
Бадминтон.
Мужчины. Парный разряд. Матч за третье место. Финал (12:00 мск).
Фехтование.
Женщины. Сабля. Командный турнир. Матч за третье место. Финал (12:30, 13:30 мск).
Лёгкая атлетика.
Мужчины. Диск (14:15 мск).
Смешанная эстафета (15:35 мск).
Женщины. 100 м (15:50 мск).
Тяжёлая атлетика.
Мужчины. До 96 кг (13:50 мск).
Ранее сообщалось, что Россия сохранила четвёртое место в командном зачёте после седьмого дня ОИ в Токио.