В восьмой день ОИ в Токио будет разыгран 21 комплект медалей

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31 июля на летних Олимпийских играх в Токио будет разыгран 21 комплект наград.
В восьмой день ОИ в Токио будет разыгран 21 комплект медалей
  • Reuters

Награды будут разыграны в следующих видах спорта.

Триатлон.

Смешанная эстафета (01:30 мск).

Волейбол.

Женщины. Группа B. США — Россия (05:05 мск).

Плавание.

Мужчины. Баттерфляй, 100 м (04:30 мск).

Женщины. Баттерфляй, 100 м (04:37 мск).

Вольный стиль, 800 м (04:46 мск).

Смешанная комбинированная эстафета 4 х 100 м (05:43 мск).

Парусный спорт.

Женщины (08:33 мск).

Мужчины (09:33 мск).

Теннис.

Мужчины. Одиночный разряд. Матч за третье место.

Женщины. Одиночный разряд. Матч за третье место и финал.

Парный разряд. Микст. Матч за третье место.

Прыжки на батуте.

Мужчины (07:00 мск).

Стендовая стрельба.

Смешанные команды. Трап (07:30 мск).

Гандбол.

Женщины. Группа B. Россия — Франция (08:15 мск).

Стрельба из лука. 

Мужчины. Личный турнир (10:30 мск).

Матч за третье место. Финал (10:45 мск).

Тяжёлая атлетика.

Мужчины. До 81 кг (09:50 мск).

Стрельба пулевая.

Женщины. Винтовка из трёх положений, 50 м (10:00 мск).

Дзюдо.

Смешанные команды. Матч за третье место. Финал (11:00 мск).

Регби-7.

Женщины. Матч за третье место. Финал (11:30, 12:00 мск).

Бадминтон.

Мужчины. Парный разряд. Матч за третье место. Финал (12:00 мск).

Фехтование.

Женщины. Сабля. Командный турнир. Матч за третье место. Финал (12:30, 13:30 мск).

Лёгкая атлетика.

Мужчины. Диск (14:15 мск).

Смешанная эстафета (15:35 мск).

Женщины. 100 м (15:50 мск). 

Тяжёлая атлетика. 

Мужчины. До 96 кг (13:50 мск).

Ранее сообщалось, что Россия сохранила четвёртое место в командном зачёте после седьмого дня ОИ в Токио.

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