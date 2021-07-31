Касаткина назвала Рублёва и Павлюченкову королями решающих тай-брейков

Российская теннисистка Дарья Касаткина отреагировала на выход соотечественников Анастасии Павлюченковой и Андрея Рублёва в финал олимпийского турнира в Токио в смешанном парном разряде.

«Короли решающих тай-брейков», — написала Касаткина в «сториз» своего Instagram-аккаунта, опубликовав фото Рублёва и Павлюченковой.

В полуфинале Рублёв и Павлюченкова обыграли австралийцев Эшли Барти и Джона Пирса со счётом 5:7, 6:4, 13:11. Теперь им предстоит в финале встретиться с соотечественниками Асланом Карацевым и Еленой Весниной.

Ранее сообщалось, что хорваты Мате Павич и Никола Мектич стали олимпийскими чемпионами по теннису в парном разряде.