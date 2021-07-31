Украинка Свитолина выиграла бронзу ОИ в Токио

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Украинка Элина Свитолина одержала победу над Еленой Рыбакиной из Казахстана в матче за третье место на турнире по теннису на летних Олимпийских играх в Токио.
Украинка Свитолина выиграла бронзу ОИ в Токио
  • Reuters

Встреча продолжалась 2 часа 24 минуты и завершилась со счётом 1:6, 7:6 (7:5), 6:4.

Таким образом, Свитолина выиграла бронзовую медаль Олимпийских игр.

Ранее сообщалось, что Веснина и Кудерметова уступили в матче за бронзу ОИ в парном турнире.

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