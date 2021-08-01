В девятый день Олимпиады в Токио будет разыграно 27 комплектов медалей
Медали будут разыгрываться в следующих дисциплинах:
Гольф
Мужчины, 01:30 (здесь и далее — мск).
BMX-фристайл
Парк, женщины (04:10). Российская участница: Елизавета Посадских.
Парк, мужчины, 05:20. Российский участник: Ирек Ризаев.
Плавание
50 м, вольный стиль, мужчины (04:30)
50 м, вольный стиль, женщины (04:37)
1500 м, вольный стиль, мужчины (04:44). Российский участник: Кирилл Мартынычев.
4 × 100 м, комбинация, женщины (05:15). Сборная России выступит в заплыве.
4 x 100 м, комбинация, мужчины (05:36). Сорная России выступит в заплыве.
Лёгкая атлетика
Толкание ядра, женщины (04:35)
Прыжки в высоту, мужчины (13:10)
Российские участники: Михаил Акименко, Илья Иванюк.
Тройной прыжок, женщины (14:15)
100 м, мужчины (15:50)
Бокс
63—69 кг, мужчины
06:03 — первый полуфинал, 12:03 – второй полуфинал. Российский участник: Андрей Замковой. Будут разыграны только бронзовые медали.
75—81 кг, мужчины
06:51 — первый полуфинал, 12:51 — второй полуфинал. Российский участник: Имам Хатаев. Будут разыграны только бронзовые медали.
Парусный спорт
Лазер, мужчины (08:33)
Лазер Радиал, женщины (09:33)
Прыжки в воду
Трамплин, 3 м, женщины (09:00). Российская участница: Мария Полякова.
Теннис
Пары, женщины
Финал (09:00)
Мужчины
Финал (09:00). Российский участник: Карен Хачанов.
Пары, микст
Финал (09:00). Российские участники: Елена Веснина — Аслан Карацев, Анастасия Павлюченкова — Андрей Рублев.
Спортивная гимнастика
Вольные упражнения, мужчины (11:00). Российский участник: Никита Нагорный.
Опорный прыжок, женщины (11:52). Российские участники: Ангелина Мельникова, Лилия Ахаимова.
Конь, мужчины (12:41). Российский участник: Давид Белявский.
Брусья, женщины (13:24). Российские участники: Ангелина Мельникова, Анастасия Ильянкова.
Фехтование
Командный турнир, рапира, мужчины
12:30 — матч за бронзу, 13:50 — финал. Сборная России выступит в четвертьфинале.
Тяжëлая атлетика
До 76 кг, женщины (13:50)
Бадминтон
Женщины, 14:30 — матч за бронзу, 15:20 — финал.
Олимпиада в Токио завершится 8 августа.
Ранее был опубликован список всех медалистов восьмого дня Олимпиады в Токио.