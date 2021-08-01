В девятый день Олимпиады в Токио будет разыграно 27 комплектов медалей

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В девятый соревновательный день на летних Олимпийских играх в Токио будут разыграны 27 комплектов медалей в 12 видах спорта.

Медали будут разыгрываться в следующих дисциплинах:

Гольф

Мужчины, 01:30 (здесь и далее — мск). 

BMX-фристайл

Парк, женщины (04:10). Российская участница: Елизавета Посадских.

Парк, мужчины, 05:20. Российский участник: Ирек Ризаев.

Плавание

50 м, вольный стиль, мужчины (04:30) 

50 м, вольный стиль, женщины (04:37) 

1500 м, вольный стиль, мужчины (04:44). Российский участник: Кирилл Мартынычев.

4 × 100 м, комбинация, женщины (05:15). Сборная России выступит в заплыве.

4 x 100 м, комбинация, мужчины (05:36). Сорная России выступит в заплыве.

Лёгкая атлетика

Толкание ядра, женщины (04:35) 

Прыжки в высоту, мужчины (13:10) 

Российские участники: Михаил Акименко, Илья Иванюк.

Тройной прыжок, женщины (14:15) 

100 м, мужчины (15:50) 

Бокс

63—69 кг, мужчины

06:03 — первый полуфинал, 12:03 – второй полуфинал. Российский участник: Андрей Замковой. Будут разыграны только бронзовые медали.

75—81 кг, мужчины

06:51 — первый полуфинал, 12:51 — второй полуфинал. Российский участник: Имам Хатаев. Будут разыграны только бронзовые медали.

Парусный спорт

Лазер, мужчины (08:33)

Лазер Радиал, женщины (09:33)

Прыжки в воду

Трамплин, 3 м, женщины (09:00). Российская участница: Мария Полякова.

Теннис

Пары, женщины

Финал (09:00)

Мужчины

Финал (09:00). Российский участник: Карен Хачанов.

Пары, микст

Финал (09:00). Российские участники: Елена Веснина — Аслан Карацев, Анастасия Павлюченкова — Андрей Рублев.

Спортивная гимнастика

Вольные упражнения, мужчины (11:00). Российский участник: Никита Нагорный.

Опорный прыжок, женщины (11:52). Российские участники: Ангелина Мельникова, Лилия Ахаимова.

Конь, мужчины (12:41). Российский участник: Давид Белявский.

Брусья, женщины (13:24). Российские участники: Ангелина Мельникова, Анастасия Ильянкова.

Фехтование

Командный турнир, рапира, мужчины

12:30 — матч за бронзу, 13:50 — финал. Сборная России выступит в четвертьфинале.

Тяжëлая атлетика

До 76 кг, женщины (13:50)

Бадминтон

Женщины, 14:30 — матч за бронзу, 15:20 — финал. 

Олимпиада в Токио завершится 8 августа. 

Ранее был опубликован список всех медалистов восьмого дня Олимпиады в Токио. 

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