Тарпищев рассказал, что понадобится Хачанову для победы в финале ОИ

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что для победы в финале олимпийского турнира в Токио россиянину Карену Хачанову понадобятся удача и идеальная первая подача.

«В предстоящем финале Игр главным будет психология. Соперники примерно ровесники, одинакового уровня. Счёт личных встреч у них равный — 2:2. Если Хачанов будет держать свою подачу, подавая так же, как в предыдущих двух матчах, то шансы будут хорошие. Два последних матча здесь он подавал идеально. И конечно же, удача. Получается, как в песне Олега Газманова: нужна удача и первая подача», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Финал олимпийского теннисного турнира в мужском одиночном разряде состоится 1 августа. Соперником Хачанова станет немец Александр Зверев.

Ранее Тарпищев заявил, что Веснина не хотела играть в миксте.