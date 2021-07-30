Тарпищев: Веснина не хотела играть в миксте, мы её уговорили

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о выступлении россиянки Елены Весниной на летних Олимпийских играх в Токио.
Тарпищев: Веснина не хотела играть в миксте, мы её уговорили
  • © РИА Новости / Владимир Песня

«Хорошо, что нам удалось реанимировать Елену. Веснина не хотела играть в миксте, мы её уговорили. Она лидер женской команды, сыграла очень здорово. Ну и четыре теннисиста у нас подросли. Гвардейцы, которые могут заменить друг друга», — цитирует Тарпищева «Матч ТВ».

Президент ФТР поделился ожиданиями от российского финала турнира по теннису в смешанном разряде на летних Олимпийских играх в Токио.

«Между российскими парами выбрать сложно, потому что они хорошо знают сильные и слабые стороны друг друга. Кто будет удачливее, тот и одержит победу», — сказал он.

В финале теннисного микста на Олимпиаде Елена Веснина и Аслан Карацев встретятся с Анастасией Павлюченковой и Андреем Рублёвым.

Ранее Тарпищев высказался о российском финале в теннисном миксте на ОИ в Токио.

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