Тарпищев: Веснина не хотела играть в миксте, мы её уговорили

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о выступлении россиянки Елены Весниной на летних Олимпийских играх в Токио.

«Хорошо, что нам удалось реанимировать Елену. Веснина не хотела играть в миксте, мы её уговорили. Она лидер женской команды, сыграла очень здорово. Ну и четыре теннисиста у нас подросли. Гвардейцы, которые могут заменить друг друга», — цитирует Тарпищева «Матч ТВ».

Президент ФТР поделился ожиданиями от российского финала турнира по теннису в смешанном разряде на летних Олимпийских играх в Токио.

«Между российскими парами выбрать сложно, потому что они хорошо знают сильные и слабые стороны друг друга. Кто будет удачливее, тот и одержит победу», — сказал он.

В финале теннисного микста на Олимпиаде Елена Веснина и Аслан Карацев встретятся с Анастасией Павлюченковой и Андреем Рублёвым.

Ранее Тарпищев высказался о российском финале в теннисном миксте на ОИ в Токио.