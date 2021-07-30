Тарпищев высказался о российском финале в теннисном миксте на ОИ в Токио

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился мнением о выходе российских теннисистов в финал турнира по теннису в смешанном разряде на летних Олимпийских играх в Токио.

«Главное, что всё удачно пока, но устал так, что уже невозможно. С семи утра до восьми вечера на корте, но уже два дня в 10 вечера заканчиваю. Завтра у нас матч за бронзовые медали, поэтому сейчас уже надо готовиться, потом попробуем немного отдохнуть», — цитирует Тарпищева «Матч ТВ».

Президент ФТР ответил на вопрос о том, что чувствует спортсмен, когда понимает, что будет играть в финале Олимпийских игр против своих друзей и соотечественников.

«Буду сидеть на трибуне и наслаждаться. Буду на финале Олимпийских игр отдыхать», — сказал он.

В финале теннисного микста на Олимпиаде Елена Веснина и Аслан Карацев встретятся с Анастасией Павлюченковой и Андреем Рублёвым.

Ранее сообщалось, что Российские пары встретятся в финале теннисного микста на ОИ в Токио.