Самсоновой приятно завершить сезон в статусе первой ракетки России
- AP
«Мне очень приятно завершить год в статусе первой ракетки России. Это принесло большое удовлетворение, но точно не является конечной целью», — цитирует Самсонову «Спорт-Экспресс».
25-летняя уроженка Оленегорска завершила сезон на 16-м месте в рейтинге WTA. Её соотечественницы Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова — на 18-м и 19-м местах соответственно.
Ранее Самсонова заявила, что мысль об олимпийской медали на шее вызывает у неё дрожь.