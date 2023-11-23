Самсоновой приятно завершить сезон в статусе первой ракетки России

Россиянка Людмила Самсонова призналась, что будет стараться в туре Женской теннисной ассоциации (WTA) сезона-2024 подняться в рейтинге как можно выше.

«Мне очень приятно завершить год в статусе первой ракетки России. Это принесло большое удовлетворение, но точно не является конечной целью», — цитирует Самсонову «Спорт-Экспресс».

25-летняя уроженка Оленегорска завершила сезон на 16-м месте в рейтинге WTA. Её соотечественницы Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова — на 18-м и 19-м местах соответственно.

Ранее Самсонова заявила, что мысль об олимпийской медали на шее вызывает у неё дрожь.