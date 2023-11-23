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Самсонова: мысль об олимпийской медали на шее вызывает у меня дрожь

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Российская теннисистка Людмила Самсонова высказалась о важности олимпийской медали.
Самсонова: мысль об олимпийской медали на шее вызывает у меня дрожь
  • AFP

«Победа в «Шлемах» тоже моя важная цель, но когда я представляю себя с олимпийской медалью на шее, то это вызывает у меня дрожь. Это личное», — цитирует Самсонову «Спорт-Экспресс».

Международный олимпийский комитет (МОК) пока ещё не прислал официального приглашения сборной России на Игры-2024. Вместе с тем МОК рекомендовал допускать спортсменов из России и Белоруссии на соревнования в нейтральном статусе. Также действует запрет на участие атлетов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.

Ранее победитель Открытого чемпионата США по теннису Даниил Медведев признался, что хотел бы выступить на летней Олимпиаде 2024 года.

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