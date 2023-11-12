Медведев в случае допуска намерен поехать на Олимпиаду в Париж

Победитель Открытого чемпионата США по теннису Даниил Медведев признался, что хотел бы выступить на летней Олимпиаде 2024 года.

«Мы с Андреем Рублёвым ещё не знаем, сможем ли сыграть на Олимпиаде, но если будет такая возможность, то я обязательно приеду. В теннисе принято считать, что Олимпиада — это не самый важный турнир в мире, но он, безусловно, интересный», — цитирует Медведева Ubitennis.

Международный олимпийский комитет (МОК) пока ещё не прислал официального приглашения сборной России на Игры-2024. Вместе с тем МОК рекомендовал допускать спортсменов из России и Белоруссии на соревнования в нейтральном статусе. Также действует запрет на участие атлетов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.

Медведев занимает третью строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Олимпиада пройдёт в Париже с 26 июля по 11 августа.

Ранее Медведев заявил, что турнир Большого шлема сложнее Итогового из-за пятисетового формата.