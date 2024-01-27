Соболенко второй раз в карьере стала победительницей турнира Большого шлема
- AFP
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В финале турнира в Мельбурне 25-летняя белоруска одержала победу над китаянкой Чжэн Циньвэнь со счётом 6:3, 6:2.
Таким образом, теннисистка второй раз в карьере стала победительницей турнира Большого шлема.
В 2023 году Соболенко в финале Australian Open обыграла уроженку Москвы Елену Рыбакину из Казахстана.
Ранее сообщалось, что Соболенко стала четвёртой теннисисткой, выигравшей AO, не проиграв ни сета.