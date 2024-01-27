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Соболенко второй раз в карьере стала победительницей турнира Большого шлема

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Белорусская теннисистка Арина Соболенко выиграла Открытый чемпионат Австралии 2024 года.
Соболенко второй раз в карьере стала победительницей турнира Большого шлема
  • AFP
  • © Paul Crock

В финале турнира в Мельбурне 25-летняя белоруска одержала победу над китаянкой Чжэн Циньвэнь со счётом 6:3, 6:2.

Таким образом, теннисистка второй раз в карьере стала победительницей турнира Большого шлема.

В 2023 году Соболенко в финале Australian Open обыграла уроженку Москвы Елену Рыбакину из Казахстана.

Ранее сообщалось, что Соболенко стала четвёртой теннисисткой, выигравшей AO, не проиграв ни сета.

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