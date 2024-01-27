Соболенко – четвёртая теннисистка в XXI веке, выигравшая AO, не проиграв ни сета
- AP
- © Louise Delmotte
В финале турнира в Мельбурне 25-летняя белоруска одержала победу над китаянкой Чжэн Циньвэнь со счётом 6:3, 6:3.
Таким образом, она стала четвёртой теннисисткой в XXI веке, которая выиграла Australian Open, не проиграв ни одного сета.
До неё такое удавалось россиянке Марии Шараповой (2008), американке Серене Уильямс (2017) и австралийке Эшли Барти (2022).
Ранее сообщалось, что Соболенко стала первой за 11 лет теннисисткой, защитившей титул чемпионки Australian Open.