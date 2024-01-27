Соболенко – четвёртая теннисистка в XXI веке, выигравшая AO, не проиграв ни сета

Белорусская теннисистка Арина Соболенко стала победительницей Открытого чемпионата Австралии 2024 года.

В финале турнира в Мельбурне 25-летняя белоруска одержала победу над китаянкой Чжэн Циньвэнь со счётом 6:3, 6:3.

Таким образом, она стала четвёртой теннисисткой в XXI веке, которая выиграла Australian Open, не проиграв ни одного сета.

До неё такое удавалось россиянке Марии Шараповой (2008), американке Серене Уильямс (2017) и австралийке Эшли Барти (2022).

Ранее сообщалось, что Соболенко стала первой за 11 лет теннисисткой, защитившей титул чемпионки Australian Open.