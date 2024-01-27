Соболенко стала первой за 11 лет теннисисткой, защитившей титул чемпионки AO
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В финале турнира 25-летняя белоруска одержала победу над китаянкой Чжэн Циньвэнь со счётом 6:3, 6:3.
Таким образом, она стала первой за 11 лет теннисисткой, защитившей титул чемпионки Australian Open.
Её соотечественница Виктория Азаренко побеждала на кортах Мельбурна в 2012-м и 2013 годах.
Ранее сообщалось, что Соболенко повторила достижение Азаренко на Australian Open.