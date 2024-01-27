Соболенко стала первой за 11 лет теннисисткой, защитившей титул чемпионки AO

Белорусская теннисистка Арина Соболенко выиграла Открытый чемпионат Австралии 2024 года.

В финале турнира 25-летняя белоруска одержала победу над китаянкой Чжэн Циньвэнь со счётом 6:3, 6:3.

Таким образом, она стала первой за 11 лет теннисисткой, защитившей титул чемпионки Australian Open.

Её соотечественница Виктория Азаренко побеждала на кортах Мельбурна в 2012-м и 2013 годах.

Ранее сообщалось, что Соболенко повторила достижение Азаренко на Australian Open.