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Соболенко стала первой за 11 лет теннисисткой, защитившей титул чемпионки AO

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Белорусская теннисистка Арина Соболенко выиграла Открытый чемпионат Австралии 2024 года.
Соболенко стала первой за 11 лет теннисисткой, защитившей титул чемпионки AO
  • globallookpress.com
  • © Panoramic/Keystone Press Agency

В финале турнира 25-летняя белоруска одержала победу над китаянкой Чжэн Циньвэнь со счётом 6:3, 6:3.

Таким образом, она стала первой за 11 лет теннисисткой, защитившей титул чемпионки Australian Open.

Её соотечественница Виктория Азаренко побеждала на кортах Мельбурна в 2012-м и 2013 годах.

Ранее сообщалось, что Соболенко повторила достижение Азаренко на Australian Open.

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