Лукашенко поздравил Соболенко с защитой титула чемпионки Australian Open

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал победу белоруски Арины Соболенко над китаянкой Чжэн Циньвэнь в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису 2024 года.

«Поздравляю с уверенной защитой титула чемпионки Australian Open. Победа на турнире Большого шлема — огромное личное достижение, предмет национальной гордости, прекрасный стимул и пример для тысяч детей в стране и по всему миру», — сообщили БЕЛТА в пресс-службе президента Белоруссии.

Также Лукашенко поблагодарил всех причастных к триумфу белорусской теннисистки.

«Желаю крепкого здоровья и новых успехов», — подытожил он.

Встреча в Мельбурне продолжалась 1 час 16 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:2.

Ранее Соболенко призналась, что не верила во вторую подряд победу на Australian Open.