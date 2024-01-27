RT в Telegram
Подпишись

Лукашенко поздравил Соболенко с защитой титула чемпионки Australian Open

Короткая ссылка
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал победу белоруски Арины Соболенко над китаянкой Чжэн Циньвэнь в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису 2024 года.
Лукашенко поздравил Соболенко с защитой титула чемпионки Australian Open
  • AP
  • © Louise Delmotte

«Поздравляю с уверенной защитой титула чемпионки Australian Open. Победа на турнире Большого шлема — огромное личное достижение, предмет национальной гордости, прекрасный стимул и пример для тысяч детей в стране и по всему миру», — сообщили БЕЛТА в пресс-службе президента Белоруссии.

Также Лукашенко поблагодарил всех причастных к триумфу белорусской теннисистки.

«Желаю крепкого здоровья и новых успехов», — подытожил он.

Встреча в Мельбурне продолжалась 1 час 16 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:2.

Ранее Соболенко призналась, что не верила во вторую подряд победу на Australian Open.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить