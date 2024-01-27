Соболенко призналась, что не верила во вторую подряд победу на Australian Open

Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала победу над китаянкой Чжэн Циньвэнь в финале Открытого чемпионата Австралии 2024 года.

«Поздравляю Чжэн с невероятным турниром. Знаю, что уступать в финале сложно, но ты невероятная молодая теннисистка, у которой впереди много побед. Поздравляю тебя и твою команду», — сказала Соболенко после игры.

Теннисистка поблагодарила свою семью и команду, организаторов турнира и болельщиков.

«Спасибо организаторам турнира, всем, кто помогал мне в эти две недели. Спасибо моей команде, которая всегда остаётся на моей стороне, несмотря ни на что. Огромное спасибо моей семье за всё, что они сделали. И спасибо болельщикам за такую поддержку. Я и представить не могла, что ещё раз подниму этот трофей — невероятное ощущение, у меня нет слов», — заявила она.

Встреча в Мельбурне продолжалась 1 час 16 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:2.

Ранее Циньвэнь поздравила Соболенко с победой на Australian Open.