Циньвэнь поздравила Соболенко с победой на Australian Open

Китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь прокомментировала поражение от белоруски Арины Соболенко в финале Открытого чемпионата Австралии 2024 года.

«Во-первых, хочу поздравить Соболенко с прекрасной игрой. Для меня это был первый финал, и мне немного жаль, но ничего не поделать, это опыт», — сказала Циньвэнь после игры.

Теннисистка поблагодарила свою команду и зрителей.

«Спасибо моей команде и всем болельщикам. Сейчас у меня очень сложные чувства. Я могла бы сыграть лучше, но не получилось. Мне очень понравилось выступать на Australian Open. Верю, что в будущем будет лучше», — заявила она.

Встреча в Мельбурне продолжалась 1 час 16 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:2.

Ранее сообщалось, что Соболенко второй раз в карьере стала победительницей турнира Большого шлема.