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Ольховский: Медведев — один из кандидатов на победу в турнирах Большого шлема в 2024 году

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Двукратный победитель турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский считает, что Даниил Медведев великолепно начал сезон на Australian Open и сможет претендовать на победу в других крупных турнирах в 2024 году.
Ольховский: Медведев — один из кандидатов на победу в турнирах Большого шлема в 2024 году
  • Gettyimages.ru

«Могу с полной уверенностью заявить, что Даниил Медведев уже точно является одним из претендентов на победу в турнирах Большого шлема. Он доказал на Australian Open, что у него есть силы, что в матчах с ним соперники не превосходили его. Да, он проиграл в финале, но здесь сыграли роль и удача, и тот график, который был у спортсменов. Даня закончил один из своих матчей глубокой ночью, постоянно играл большое количество сетов и стал рекордсменом. В то время как Янник Синнер играл по три и не так сильно уставал. Конечно, он победил Джоковича, но там скорее это больше вина самого Новака, который прямым текстом сказал, что это был его худший матч в карьере. Так что по совокупности факторов Медведев очень сильно сыграл, и за него не то что не стыдно — этим можно восхищаться», — сказал Ольховский RT.

Ранее Ольховский объяснил, какой момент стал переломным в финальном матче Australian Open между Даниилом Медведевым и Янником Синнером. 

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