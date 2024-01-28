Ольховский считает, что Медведев великолепно сыграл на Australian Open

Двукратный победитель турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский объяснил, какой момент стал переломным в финальном матче Australian Open между Даниилом Медведевым и Янником Синнером.

«Проиграв подачу при счёте 5:1 во втором сете, Даня вселил уверенность в Синнера. Далее картина начала стремительно меняться: Медведев стал менее эффективно подавать, и Янник этим прекрасно воспользовался и легко действовал на приёме. Но у россиянина были шансы не проиграть этот день в четвёртом сете при счёте 3:3 на подаче итальянца. Этот момент мог пустить ход игры по благоприятному сценарию. Но, если не брать в расчёт результат, Даниил отлично начал сезон и великолепно провёл Australian Open», — заявил Ольховский RT.

Ранее Евгений Кафельников ответил на вопрос, сумел ли Медведев увеличить армию своих болельщиков благодаря выступлению на Открытом чемпионате Австралии 2024 года.