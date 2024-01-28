Кафельников: не сомневаюсь, что впереди у Медведева ещё будут финалы Больших шлемов

Олимпийский чемпион по теннису и экс первая ракетка мира Евгений Кафельников ответил на вопрос, сумел ли теннисист Даниил Медведев увеличить армию своих болельщиков благодаря выступлению на Открытом чемпионате Австралии 2024 года.

«Безусловно, у него были и свои болельщики, но наверняка за те матчи, которые он провёл на этом турнире за две недели, их стало ещё больше, я в этом не сомневаюсь», — сказал Кафельников RT.

Экс-теннисист также поделился мнением, как сложится для Даниила Медведева текущий теннисный сезон после его выступления на Открытом чемпионате Австралии.

«В любом случае сезон для Даниила будет хороший, задел он уже сделал и набрал достаточное количество рейтинговых очков. Не думаю, что сейчас на плечах будет какое-то давление из-за этого. Я не сомневаюсь, что впереди у Медведева ещё будут финалы Больших шлемов и победы. Нужно просто ждать и верить», — добавил он.

Ранее Кафельников высказался о поражении Медведева в матче с Синнером в финале Открытого чемпионата Австралии 2024 года.