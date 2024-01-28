Журова: жаль, что Медведев проиграл, но итальянский спортсмен в какой-то потрясающей форме

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала поражение россиянина Даниила Медведева в финале Открытого чемпионата Австралии 2024 года.

«Жаль, что Даниил проиграл, но этот итальянский спортсмен в какой-то потрясающей форме, был невероятно настроен на победу. В ключевых моментах удача была не на стороне Медведева. Но они оба — прекрасные спортсмены и показали отличный теннис. Я бы не говорила, что Медведев сейчас главный спортсмен в России. Нужно ценить не только тех, кто представляет страну на международном уровне, остальные тоже наши ребята», — приводит слова Журовой Metaratings.ru.

Медведев уступил итальянцу Яннику Синнеру со счётом 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6.

Синнер впервые в карьере выиграл Australian Open. В свою очередь, россиянин в пятый раз проиграл в финале турнира Большого шлема.

Ранее Джокович прокомментировал поражение Медведева в финале Australian Open.