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Экс первая ракетка мира назвал Медведева одним из самых недооценённых теннисистов в истории

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Экс первая ракетка мира американец Энди Роддик назвал россиянина Даниила Медведева одним из самых недооценённых игроков в истории тенниса.
Экс первая ракетка мира назвал Медведева одним из самых недооценённых теннисистов в истории
  • AP
  • © Andy Wong

«Он один из самых недооценённых игроков за всю историю. И я просто скажу всем: он лучше меня. Если кто-то назовёт его «чудом, выигравшим один Шлем», то он идиот и не понимает, о чём говорит», — приводит слова Роддика Tennis 365.

27-летний Медведев выиграл 20 титулов за свою карьеру. В 2021 году он победил на турнире Большого шлема — US Open.

В январе 2024 года россиянин в пятый раз проиграл в финале ТБШ, уступив в решающем матче на Australian Open итальянцу Яннику Синнеру.

Ранее Медведев опубликовал пост после поражения в финале Открытого чемпионата Австралии 2024 года.

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