Костомаров: если бы хотя бы правая рука осталась, мог бы в теннис играть

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров рассказал, что из-за ампутации он не может играть в теннис.

«Если бы хотя бы правая рука осталась, мог бы в теннис играть. Надеюсь на совершенствование протезов. Я очень люблю теннис, всегда занимался. Всегда чередовал: зал, теннис, плавание. Спортивный процесс проходил спокойнее. А с такой рукой уже в теннис не поиграешь», — цитирует Костомарова «Чемпионат».

10 января 2023 года спортсмен с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели ампутации рук и ног. В начале июля фигуриста выписали из больницы.

17 декабря Костомаров впервые после ампутации конечностей вышел на лёд и исполнил номер со своей партнёршей по профессиональному спорту Татьяной Навкой.

Ранее Костомаров признался, что всё ещё не смирился с потерей конечностей после тяжёлой болезни.