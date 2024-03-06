Костомаров: всё равно больно, оттого что не могу делать того, что раньше

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров признался, что всё ещё не смирился с потерей конечностей после тяжёлой болезни.

«Как бы ты ни чувствовал поддержку, всё равно больно, оттого что не могу делать того, что раньше. Но всё равно очень круто почувствовать ветер в лицо и скольжение. И наш номер с Навкой», — цитирует Костомарова «Чемпионат».

10 января 2023 года спортсмен с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели ампутации рук и ног. В начале июля фигуриста выписали из больницы.

17 декабря Костомаров впервые после ампутации конечностей вышел на лёд и исполнил номер со своей партнёршей по профессиональному спорту Татьяной Навкой.

Ранее сообщалось, что Карен Хачанов назвал Костомарова героем.