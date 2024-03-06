Костомаров: всё равно больно, оттого что не могу делать того, что раньше
- РИА Новости
«Как бы ты ни чувствовал поддержку, всё равно больно, оттого что не могу делать того, что раньше. Но всё равно очень круто почувствовать ветер в лицо и скольжение. И наш номер с Навкой», — цитирует Костомарова «Чемпионат».
10 января 2023 года спортсмен с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели ампутации рук и ног. В начале июля фигуриста выписали из больницы.
17 декабря Костомаров впервые после ампутации конечностей вышел на лёд и исполнил номер со своей партнёршей по профессиональному спорту Татьяной Навкой.
Ранее сообщалось, что Карен Хачанов назвал Костомарова героем.