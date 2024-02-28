Хачанов назвал Костомарова героем

Российский теннисист Карен Хачанов высказался об олимпийском чемпионе по фигурному катанию Романе Костомарове.

«Роман вообще большой герой. Низкий поклон и уважение ему. То, что он пытается заниматься спортом и жить полноценной жизнью… Очень рад был с ним познакомиться», — приводит слова Хачанова ТАСС.

10 января 2023 года спортсмен с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели ампутации рук и ног. В начале июля фигуриста выписали из больницы.

17 декабря Костомаров впервые после ампутации конечностей вышел на лёд и исполнил номер со своей партнёршей по профессиональному спорту Татьяной Навкой.

Ранее Костомаров показал, как на протезах шагает через две ступеньки на лестнице.