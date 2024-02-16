Костомаров показал, как на протезах шагает через две ступеньки на лестнице

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров показал видео, где шагает на протезах через две ступеньки на лестнице.

«Двигаемся дальше. Вот уже и через две ступеньки шагаю», — написал Костомаров в своём Telegram‑канале.

10 января 2023 года спортсмен с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели ампутации рук и ног. В начале июля фигуриста выписали из больницы.

17 декабря Костомаров впервые после ампутации конечностей вышел на лёд и исполнил номер со своей партнёршей по профессиональному спорту Татьяной Навкой.

Ранее Костомаров признался, что без поддержки жены Оксаны Домниной не мог бы заниматься своим восстановлением после болезни.