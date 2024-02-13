Костомаров признался, что без поддержки жены не мог заниматься своим восстановлением

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров признался, что без поддержки жены Оксаны Домниной не мог бы заниматься своим восстановлением после болезни.

«Сколько работы — это всё тяжело было принять и очень трудно начать. Но благодаря поддержке я начал это делать. Всеми этими информационными делами: как быть дальше, что делать дальше, — непосредственно занималась моя жена. Я ни морально, ни физически не мог этим заниматься», — приводит слова Костомарова ТАСС.

10 января 2023 года спортсмен с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели ампутации рук и ног. В начале июля фигуриста выписали из больницы.

17 декабря Костомаров впервые после ампутации конечностей вышел на лёд и исполнил номер со своей партнёршей по профессиональному спорту Татьяной Навкой.

Ранее Костомаров рассказал, что после перенесённой болезни ощущает себя жертвой.