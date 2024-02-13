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Костомаров признался, что без поддержки жены не мог заниматься своим восстановлением

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Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров признался, что без поддержки жены Оксаны Домниной не мог бы заниматься своим восстановлением после болезни.
Костомаров признался, что без поддержки жены не мог заниматься своим восстановлением
  • РИА Новости

«Сколько работы — это всё тяжело было принять и очень трудно начать. Но благодаря поддержке я начал это делать. Всеми этими информационными делами: как быть дальше, что делать дальше, — непосредственно занималась моя жена. Я ни морально, ни физически не мог этим заниматься», — приводит слова Костомарова ТАСС.

10 января 2023 года спортсмен с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели ампутации рук и ног. В начале июля фигуриста выписали из больницы.

17 декабря Костомаров впервые после ампутации конечностей вышел на лёд и исполнил номер со своей партнёршей по профессиональному спорту Татьяной Навкой.

Ранее Костомаров рассказал, что после перенесённой болезни ощущает себя жертвой.

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