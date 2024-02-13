Костомаров: чувствую себя не героем, а жертвой
«Я осознаю всё то, что произошло, но вся жизнь впереди. Ещё многое надо преодолеть, это только начало трудного пути в новой жизни. Героем себя не чувствую, я жертва. Не хочу брать ответственность за других людей, делаю всё в первую очередь для себя, для своей семьи», — сказал Костомаров журналистам.
10 января 2023 года спортсмен с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели ампутации рук и ног. В начале июля фигуриста выписали из больницы.
17 декабря Костомаров впервые после ампутации конечностей вышел на лёд и исполнил номер со своей партнёршей по профессиональному спорту Татьяной Навкой.
Ранее Домнина трогательно поздравила Костомарова с днём рождения.