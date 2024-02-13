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Костомаров: чувствую себя не героем, а жертвой

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Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров рассказал, что после перенесённой болезни ощущает себя жертвой.

«Я осознаю всё то, что произошло, но вся жизнь впереди. Ещё многое надо преодолеть, это только начало трудного пути в новой жизни. Героем себя не чувствую, я жертва. Не хочу брать ответственность за других людей, делаю всё в первую очередь для себя, для своей семьи», — сказал Костомаров журналистам.

10 января 2023 года спортсмен с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели ампутации рук и ног. В начале июля фигуриста выписали из больницы.

17 декабря Костомаров впервые после ампутации конечностей вышел на лёд и исполнил номер со своей партнёршей по профессиональному спорту Татьяной Навкой.

Ранее Домнина трогательно поздравила Костомарова с днём рождения.

 

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