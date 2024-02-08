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Домнина трогательно поздравила Костомарова с днём рождения

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Бронзовый призёр Олимпиады Оксана Домнина трогательно поздравила своего мужа Романа Костомарова с днём рождения.
Домнина трогательно поздравила Костомарова с днём рождения
  • РИА Новости

«Мой родной, дорогой, любимый. Я горжусь тобой, горжусь твоей силой, твоей огромной внутренней силищей, которая восхищает с каждым днём всё больше и больше.

Я счастлива быть рядом с тобой, радоваться каждому дню и даже в самые сложные, трудные, неудобные моменты в жизни чувствовать твоё дыхание, слышать твой запах, ощущать твою невероятную харизму и любить. Любить тебя, любить наших детей, любить жизнь», — написала бывшая фигуристка в соцсети.

10 января спортсмен с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели ампутации рук и ног. В начале июля фигуриста выписали из больницы.

17 декабря Костомаров впервые после ампутации конечностей вышел на лёд и исполнил номер со своей партнёршей по профессиональному спорту Татьяной Навкой.

Ранее Домнина высказалась о своём муже.

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