Домнина — о Костомарове: никому, даже мне, не понять, что пережил Роман

Оксана Домнина, жена олимпийского чемпиона Романа Костомарова, высказалась о своём муже.

«Никому и никогда, даже мне, не понять, что пережил Роман. Как и ему не понять, что пережила я. Сложно даже представить, через что проходят люди, которые сталкиваются с проблемами. Хочется пожелать верить и никогда не сдаваться, — приводит слова Домниной «Матч ТВ».

10 января спортсмен с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций рук и ног. В начале июля фигуриста выписали из больницы.

17 декабря Костомаров впервые после ампутации конечностей вышел на лёд и исполнил номер со своей партнёршей по профессиональному спорту Татьяной Навкой.

Ранее Костомаров признался, что в детстве не хотел заниматься фигурным катанием.