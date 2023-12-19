Костомаров признался, что в детстве не хотел заниматься фигурным катанием

Российский фигурист Роман Костомаров заявил, что в детстве хотел стать гимнастом.

«Скажу честно, в детстве не хотел заниматься фигурным катанием. Хотел стать гимнастом, потому что видел по телевизору, что это здоровый сильный мужчина, выполняющий сумасшедшие элементы», — приводит слова Костомарова «Чемпионат».

По словам фигуриста, его не взяли в спортивную гимнастику.

«Мама отдала меня в фигурное катание. Мне было уже девять лет, это было достаточно поздно, на мой взгляд. И как-то постепенно я прогрессировал и попал в действительно большой спорт», — сказал он.

46-летний россиян — олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы и трёхкратный чемпион России.

Ранее Костомаров заявил, что российские фигуристы попали в очень трудное время.