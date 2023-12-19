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Костомаров: российские фигуристы попали в очень трудное время

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Олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира в танцах на льду Роман Костомаров высказался об отстранении российских фигуристов от международных соревнований.
Костомаров: российские фигуристы попали в очень трудное время
  • РИА Новости

«Российские фигуристы попали в очень трудное время. Всегда говорилось о том, что спорт вне политики, что он должен объединять людей. Спортсмены ни при чём, их нельзя было отстранять», — приводит слова Костомарова ТАСС.

По его мнению, отстранение россиян является минусом и для иностранных фигуристов.

«Все должны выступать на соревнованиях и там реализовывать свои спортивные амбиции. Спортсмен всю жизнь готовится к тому, чтобы стать олимпийским чемпионом. Россияне сейчас этого лишены, но и те, кто там будет выступать, будут понимать, что они выступают без сильнейших спортсменов», — сказал он.

Фигуристы из России не участвуют в международных турнирах с февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что Костомаров впервые выступил в шоу на коньках после ампутации.

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