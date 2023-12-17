Костомаров впервые выступил в шоу на коньках после ампутации
Фигурист выступил на коньках в шоу «Вместе и навсегда», посвящённом 50-летию Ильи Авербуха, сообщает пресс-служба мероприятия.
10 января спортсмен с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций рук и ног. В начале июля фигуриста выписали из больницы.
11 декабря Костомаров опубликовал видео с тренировки на льду на коньках.
Атлет завоевал золото зимних Игр 2006 года в Турине в паре с Татьяной Навкой. Также на счету россиянина две победы на чемпионате мира и три — на первенстве Европы.
Ранее Костомаров рассказал, какой момент в больнице для него стал самым страшным.