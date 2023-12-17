Фигурист Костомаров вспомнил, как ужаснулся, увидев себя без стоп

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров рассказал, какой момент в больнице для него стал самым страшным.

«Просто я пришёл в себя после наркоза, наверное. Рядом была, естественно, Оксана, жена. И я помню, что я весь в кровавых йодопироновых бинтах. И стоп нет. И уже потом, когда я увидел на перевязке, что там, я реально ужаснулся. Всё это я не понимал», — цитирует Костомарова Первый канал.

10 января фигурист с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций рук и ног. В начале июля фигуриста выписали из больницы.

11 декабря Костомаров опубликовал видео с тренировки на льду на коньках.

Спортсмен завоевал золото зимних Игр 2006 года в Турине в паре с Татьяной Навкой. Также на счету россиянина две победы на чемпионате мира и три — на первенстве Европы.

Ранее Оксана Домнина вспомнила о нахождении Костомарова в больнице.