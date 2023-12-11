Костомаров впервые вышел на лёд на коньках после ампутации конечностей

Чемпион Игр-2006 в Турине фигурист Роман Костомаров опубликовал видео с тренировки на льду на коньках.

«Я вышел на лёд! Делюсь с вами небольшим отрывком с тренировки. Мои первые шаги на льду в детстве видели только родители. Можно сказать, что я заново учусь, и теперь первые шаги увидит вся страна», — написал Костомаров.

10 января фигурист с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций рук и ног. В начале июля фигуриста выписали из больницы.

Спортсмен завоевал золото зимних Игр 2006 года в Турине в паре с Татьяной Навкой. Также на счету россиянина две победы на чемпионате мира и три — на первенстве Европы.

Ранее Костомаров сыграл в теннис с Хачановым, используя бионический протез.