Жена Костомарова: врачи говорили, что шансов нет

Оксана Домнина, жена олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова, вспомнила о нахождении своего супруга в больнице.

«Когда Романа увезли в больницу, мне казалось, что это будет быстро, легко и ничего серьёзного не произойдёт. Но оказалось всё совершенно по-другому, оказалось всё намного сложнее и тяжелее. Даже врачи, профессионалы своего дела, говорили: «Нет шансов. Одна надежда на его сильное сердце, на его борьбу. Если организм не справится, мы ничего не сможем сделать», — рассказала Домнина в подкасте «Произвольная программа» на Первом канале.

Напомним, что 10 января фигурист с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций рук и ног. В начале июля фигуриста выписали из больницы.

11 декабря Костомаров опубликовал видео с тренировки на льду на коньках.

Спортсмен завоевал золото зимних Игр 2006 года в Турине в паре с Татьяной Навкой. Также на счету россиянина две победы на чемпионате мира и три — на первенстве Европы.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала первую тренировку Костомарова на льду на коньках.