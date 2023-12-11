Тарасова заявила, что Костомаров показывает всем пример мужества

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала первую тренировку Романа Костомарова на льду на коньках.

«Мало того, что Роман выжил, так ещё его воля и желание дальше жить без боли и воспоминаний о тяжёлых неделях показывает нам всем пример мужества. Он делает всё возможное и невозможное», — приводит слова Тарасовой РИА Новости.

10 января фигурист с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций рук и ног. В начале июля фигуриста выписали из больницы.

Спортсмен завоевал золото зимних Игр 2006 года в Турине в паре с Татьяной Навкой.

Ранее сообщалось, что Навка уверена, что в скором времени прокатится на льду вместе с Костомаровым.