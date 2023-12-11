RT в Telegram
Подпишись

Тарасова заявила, что Костомаров показывает всем пример мужества

Короткая ссылка
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала первую тренировку Романа Костомарова на льду на коньках.
Тарасова заявила, что Костомаров показывает всем пример мужества
  • РИА Новости

«Мало того, что Роман выжил, так ещё его воля и желание дальше жить без боли и воспоминаний о тяжёлых неделях показывает нам всем пример мужества. Он делает всё возможное и невозможное», — приводит слова Тарасовой РИА Новости.

10 января фигурист с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций рук и ног. В начале июля фигуриста выписали из больницы.

Спортсмен завоевал золото зимних Игр 2006 года в Турине в паре с Татьяной Навкой.

Ранее сообщалось, что Навка уверена, что в скором времени прокатится на льду вместе с Костомаровым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить