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Навка уверена, что в скором времени прокатится на льду вместе с Костомаровым

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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала первую тренировку Романа Костомарова на льду на коньках.
Навка уверена, что в скором времени прокатится на льду вместе с Костомаровым
  • РИА Новости

«Рада за Романа и уверена, что мы прокатимся вместе по льду уже в скором времени», — приводит слова Навки РИА Новости.

10 января фигурист с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций рук и ног. В начале июля фигуриста выписали из больницы.

Спортсмен завоевал золото зимних Игр 2006 года в Турине в паре с Навкой.

Ранее сообщалось, что Костомаров сыграл в теннис с Хачановым, используя бионический протез.

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