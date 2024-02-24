Борьба нервов: Хачанов завоевал первый титул в сезоне, Калинская уступила Паолини в финале «Мастерса»

Карен Хачанов выиграл первый турнир в сезоне и шестой в карьере. В финале соревнований в Дохе он взял верх над Якубом Меншиком, который в том числе выбил из борьбы Андрея Рублёва. Упорным получился только первый сет, который завершился на тай-брейке со счётом 14:12 в пользу россиянина, хотя он уступал 2:5. После этого 17-я ракетка мира с ходу взял подачу соперника во втором сете и спокойно довёл дело до победы. Не сумела поддержать почин соотечественника Анна Калинская. Она в решающем матче «тысячника» в Дубае уступила итальянке Ясмине Паолини. Причём на пути к этой встрече россиянка взяла верх над Игой Свёнтек и Кори Гауфф.

Хачанов провёл сумасшедший тай-брейк

Карен Хачанов постепенно набирает форму после травмы, из-за которой он пропустил половину прошлого года и опустился в рейтинге ATP в топ-20 из первой десятки. В Дохе он вышел в первый финал в текущем сезоне.

На турнире категории ATP 250 россиянин справился с Фабианом Марожаном, Эмилем Руусувуори и Алексеем Попыриным. Причём финн из-за травмы снялся уже после третьего гейма, а самым сложным получился тай-брейк с австралийцем, который состоял из 26 розыгрышей и остался за отечественным спортсменом — 14:12.

В решающем матче ему предстояло сыграть с главной сенсацией соревнований: 18-летний Якуб Меншик в Катаре победил Алехандро Давидович-Фокину, Энди Маррея, Гаэля Монфиса и первого сеяного — Андрея Рублёва. При этом чех является только 116-й ракеткой мира.

Хачанов уверенно начал поединок с теннисистом, с которым на кортах ещё ни разу не встречался. Он был надёжен на своей подаче, отдав сопернику за первый сет только пять очков. При этом два гейма взял под ноль. Однако на приёме у россиянина мало что получалось. За весь сет спортсмен лишь раз заработал брейк-пойнт, но реализовать его не смог: у Якуба вовремя прошёл эйс. По этому показателю он, к слову, опередил Карена: 16-9 за матч. Поэтому вполне логично, что сильнейший определялся в укороченной партии.

Хачанов повёл в ней 2:0, но затем несколько раз поторопился при розыгрышах, отправив мяч в сетку, и уже сам оказался в роли догоняющего — Якуб взял пять очков подряд. Тем не менее опыт предыдущего матча с Попыриным помог Карену: он выравнял ситуацию на корте. А затем со счётом 14:12 всё же победил чеха. Меншик же в концовке явно начал нервничать и ругаться на свою ракетку после неудачных действий.

На эмоциях Хачанов сразу же сделал брейк во втором сете. Впрочем, на стороне россиянина в этот раз была и сетка. После резаного удара мяч задел её и перевалился на половину корта соперника.

При счёте 5:3 Карен вновь попытался взять очко на приёме. Тем более что юный чех совершил первую двойную за встречу, но Меншик выстоял под напором 17-й ракетки мира. Однако спастись не смог: Карен заработал тройной матчбол и эйсом поставил точку в этом противостоянии.

Таким образом, россиянин завоевал первый титул в сезоне и шестой в карьере. Благодаря победе он поднимется на 15-ю строчку в рейтинге. Как отметил двукратный победитель турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский, добиться успеха Карену помогла психологическая устойчивость.

«Хачанов молодец! Он выигрывает тай-брейки с таким счётом, показывает солидный теннис и прибавляет, когда нужно. Это говорит об очень высоком классе и мастерстве. Поздравляю Карена», — сказал Ольховский.

Калинская дрогнула в концовке

Анна Калинская в этом сезоне творит настоящие чудеса на корте. Она ярко проявила себя на Australian Open, впервые в карьере добравшись до четвертьфинала мейджора. А в Дубае впервые в карьере пробилась в финал турнира WTA в одиночном разряде.

Причём спортсменка начинала «тысячник» в квалификации, а на пути к решающему матчу сумела выбить из борьбы Елену Остапенко, а также Коко Гауфф и Игу Свёнтек, входящих в топ-3 мирового рейтинга. Последний раз такое удавалось Амели Моресмо на турнире в Берлине в 1998 году — тогда француженка одолела Линдсей Дэвенпорт и Яну Новотну.

Впрочем, по мнению президента ФТР Шамиля Тарпищева, 40-я ракетка мира могла так выступать ещё пять лет назад, но этому помешала череда травм.

«Природа её одарила хорошим теннисным умом. Она хорошо чувствует мяч, очень интеллектуально и тактически действует — это большой плюс. Возможно, раньше не хватало чуть-чуть качества, когда надо бороться через не могу, как должно быть изначально: надо, должен, обязан. Из-за травм она очень много потеряла. Я считаю, она точно находится в десятке по интеллекту и игровым качествам. Избавившись от травм, она нашла себя и показывает один из лучших своих теннисов. Думаю, она в конце года вполне может оказаться в десятке», — приводит слова Тарпищева «Чемпионат».

После громких побед над лидерами мирового рейтинга именно Калинская считалась фаворитом финала, в котором ей предстояло встретиться с Ясмине Паолини, хотя и у итальянки на пути к решающему матчу были серьёзные соперницы — Беатрис Хаддад-Майя и Мария Саккари. До этого девушки играли друг с другом дважды, и в обоих противостояниях сильнее оказалась россиянка. В последний раз Анна достаточно легко справилась с соперницей в четвёртом круге Australian Open.

Не стала откладывать дело в долгий ящик Калинская и в этот раз. Она сразу же сделала брейк, а на своей подаче отдала только одно очко — 2:0. При этом показалось, что итальянка значительно больше нервничала, хотя для неё финал в Дубае был уже пятым в карьере, а в 2021 году она завоевала титул в Словении.

Однако как только Паолини успокоилась, у россиянки начались проблемы, а первая двойная ошибка подарила сопернице очко на приёме. Далее пошла равная борьба. При этом Анна очень здорово играла в противоход, неоднократно ставя в замешательство Ясмине, и её активные действия принесли свои плоды. Ключевым в первой партии стал девятый гейм на подаче итальянки при 4:4, в котором Калинская вновь отлично сыграла на приёме и заработала тройной брейк-пойнт. Реализовав одну из трёх попыток, она затем спокойно довела дело до победы — 6:4.

Второй сет начался по схожему сценарию. Анна взяла подачу соперницы, а затем была надёжна на своей — 2:0. У Паолини появился шанс вернуть равенство в противостоянии лишь в шестом гейме. Причём вновь Калинская помогла сопернице сама, допустив вторую двойную за матч, а после в несложной ситуации отправила мяч в сетку.

В концовке сета сказалось то, что Калинская провела на кортах в Дубае намного больше времени, чем соперница, поскольку та не участвовала в квалификации и не играла один матч сетки: с турнира из-за травмы снялась Елена Рыбакина. Россиянка устала: она начала больше ошибаться и медленнее двигаться. В результате Ясмине в ключевой момент сделала ещё один брейк — 7:5.

В начале третьей партии девушки никак не могли взять свою подачу. Первой остановила обмен «любезностями» Анна и вновь получила преимущество в счёте. Тем не менее количество невынужденных ошибок у россиянки росло. Всего за матч их набралось 40 против 38 у итальянки, которая выдала мощную концовку. При 4:5 она забрала очко на приёме и начала психологически давить на соперницу, громко радуясь каждому успеху на корте. И Калинская дрогнула, отдав свой гейм под ноль, — 5:7.

Увы, сразу же завоевать трофей россиянке не удалось, но и выход в финал турнира WTA 1000 — для Анны большое достижение. Теперь в рейтинге WTA он займёт 24-е место, что будет личным рекордом теннисистки. Раньше выше 38-й позиции она не поднималась.