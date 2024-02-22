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Ольховский считает, что соревновательный опыт Симона может пригодиться Медведеву

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Двукратный победитель турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский отреагировал на информацию о том, что бывшая шестая ракетка мира француз Жиль Симон в скором времени присоединится к команде российского теннисиста Даниила Медведева.
Ольховский считает, что соревновательный опыт Симона может пригодиться Медведеву
  • Gettyimages.ru

«Наверное, Медведев и его тренер Жиль Сервара понимают, что они делают, поэтому и пригласили Симона, рассчитывая, что он окажется полезен и у Даниила пойдёт прогресс. Как это сотрудничество может повлиять на шансы Медведева на победу в турнире Большого шлема? Надо исходить из того, насколько Жиль будет полезен в команде Даниила, и неважно, выигрывал ли сам француз эти титулы в своей карьере. Он был действительно хорошим теннисистом с яркой игрой, у него есть необходимый соревновательный опыт и ощущение побед. Почему бы и нет?» — сказал Ольховский RT.

Он также сравнил игровой стиль Даниила Медведева и Жиля Симона.

«Как мне кажется, Симон и Медведев действительно похожи, Жиль тоже не перекручивал мяч и был стабилен на задней линии, но не скажу, чтобы он был сеточником, а, на мой взгляд, Даниилу сейчас не хватает более уверенной игры у сетки. Посмотрим, как это всё отразится на игре Медведева, и главное, чтобы ему самому было комфортно», — добавил он.

Ранее Медведев подтвердил, что выступит на турнире ATP 500 в Дубае.

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